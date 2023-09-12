«Нас затопит»: Польша приняла радикальное решение по зерну с Украины

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Моравецкий отказался возобновлять импорт зерна с Украины

Фото, видео: www.globallookpress.com /Nikolay Gyngazov; 5-tv.ru

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Сейчас в ЕС решают, на каких условиях продлять введенное в нескольких странах эмбарго на импорт из Незалежной.

Польша решительно отказывается от украинского зерна. Об этом заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий.

Сейчас в ЕС решают, на каких условиях продлять введенное в нескольких странах эмбарго на импорт с Украины. По этому поводу Варшава высказалась однозначно: зерно, вне зависимости от решения Еврокомиссии, на польский рынок не попадет.

Поддерживают решение и в Венгрии. Моравецкий добавил: настало время сосредоточиться на собственных интересах и защитить местных производителей от дешевой украинской продукции.

«Украинское зерно нас затопит. Неважно, что это будет решение брюссельских чиновников, мы границы не открываем!» — отрезал он.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава Евросовета Шарль Мишель выступил с критикой бесплатных поставок российского зерна в нуждающиеся в продовольственной помощи африканские страны.

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