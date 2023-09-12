Мошенники активизировались на фоне старта бархатного сезона в России

Эфирная новость 48 0

Доверчивые сограждане рискуют остаться без отпуска и денег.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

С началом бархатного сезона аферисты вновь стали плодить фейковые сайты турагентств и гостиниц. Заходя на их страницу, человек бронирует на самом деле несуществующий номер для проживания или поездку за границу, вводит для оплаты данные своей банковской карты, а они тут же уходят мошенникам.

Обычно названия сайтов и их внешний вид до мельчайших деталей похожи на настоящие. Вдобавок — для убедительности — аферисты не боятся напрямую связываться с потенциальной жертвой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что россияне получат долгожданную защиту от финансовых мошенников. В правительстве одобрили законопроект о самозапрете на выдачу кредитов.

Это значит, что злоумышленники, даже завладев личными данными гражданина, больше не смогут оформить на него чужой займ. А с такими случаями уже столкнулись сотни тысяч человек.

+16° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
94.70
-1.81 101.56
-1.97
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:16
Следователя, замешанного в деле Тамбиева о взятке в биткоинах, арестовали
19:09
Орудует палач? Второе тело обнаружили возле парка в Москве, где нашли обезглавленного
19:02
Передовые технологии в сфере ЖКХ представили на выставках в Москве
19:01
Покой ей только снится: какие трудности возникли у Юлии Ковальчук после родов
18:59
Состоялась премьера трейлера семейного блокбастера «По щучьему велению»
18:50
Суд оставил Игоря Стрелкова под арестом еще на три месяца

Сейчас читают

На 91-м году жизни ушла культовая актриса театра: ее последнее интервью "Дни.ру"
Изымать телефоны и шампуни, раздевать до трусов: как России ответить ЕС
Стал известен соперник американского боксера, который хочет взять отчество в честь Путина
«Давайте копнем историю»: Юта отметила высокий уровень культуры в России

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России