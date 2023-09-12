Долгожданная мера: россияне получат защиту от финансовых мошенников

Эфирная новость 12 0

Кабмин одобрил законопроект о самозапрете на выдачу кредитов

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / ДМИТРИЙ_КОРОТАЕВ; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Как новая мера поможет уберечься от проблем с деньгами?

Россияне получат долгожданную защиту от финансовых мошенников. В правительстве одобрили законопроект о самозапрете на выдачу кредитов.

Это значит, что злоумышленники, даже завладев личными данными гражданина, больше не смогут оформить на него чужой займ. А с такими случаями уже столкнулись сотни тысяч человек — корреспондент «Известий» Алексей Полторанин погрузился в проблему.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что объем кредитов и займов населения по итогам июля впервые превысил 32 триллиона рублей. Отмечается, что с января по июль размер задолженностей вырос на 3,3 триллиона, что является максимальным показателем с 2015 года.

По словам главного аналитика Совкомбанка Натальи Ващелюк, такая статистика обусловлена реализацией отложенного спроса. Дело в том, что из-за уровня неопределенности в 2022 году процентные ставки были высокими.

+11° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
96.51
-1.41 103.53
-1.36
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:43
Хорошая примета: звезда фильма «Доживем до понедельника» Юрий Чернов стал прадедом
11:40
Путин предложил учредить День воссоединения России с новыми регионами
11:35
«Я же в КГБ работал»: Путин шуткой ответил на вопрос про секреты Си Цзиньпина
11:29
Путин: отсутствие успеха «Луны-25» не означает закрытие программы
11:28
Путин о машинах для чинов: «Кому что положено — пусть ездят на отечественных авто»
11:24
Туристка сорвалась со скалы в Карачаево-Черкесии

Сейчас читают

На 91-м году жизни ушла культовая актриса театра: ее последнее интервью "Дни.ру"
Изымать телефоны и шампуни, раздевать до трусов: как России ответить ЕС
Стал известен соперник американского боксера, который хочет взять отчество в честь Путина
«Это не Элтон Джон поет?» — Александр Киреев о «Фабрике звезд» и возвращении на сцену

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России