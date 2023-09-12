«Заражение навсегда»: чем опасно использование ВСУ снарядов с ураном

Период полураспада у обедненного урана составляет несколько миллиардов лет. Почему в Международном агентстве по атомной энергии не видят в оружии никакой опасности?

Применение боеприпасов с обедненным ураном влечет за собой необратимые последствия для природы и людей. Об этом в беседе с 5-tv.ru заявил бывший член комиссии ООН по биологическому оружию Игорь Никулин.

Радиоактивная пыль от обедненного урана попадает в легкие, раны, ЖКТ, а также проникает в почву и воду. В таких местах уже нельзя заниматься сельским хозяйством и разводить животных, потому что идет накопительный процесс. А период полураспада у обедненного урана составляет несколько миллиардов лет.

«По сути дела, это заражение навсегда. Возможно, природа свое возьмет, и радиация постепенно рассеется за несколько тысяч лет, но это не снимает проблемы. Это заражение очень надолго», — объяснил эксперт.

По данным некоторых СМИ, в Киеве якобы взорвался склад с боеприпасами. Если там были снаряды с обедненным ураном, то в городе нужно создавать зону отчуждения в радиусе нескольких километров, отметил Никулин.

«Обедненный уран не такой радиоактивный, как обогощенный, но он более длительного действия. И бета излучение не самое опасное, но оно опасно при попадании внутрь организма. Оно вызывает необратимые последствия и очень тяжелые формы рака», — подчеркнул эксперт.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в МАГАТЭ оценили последствия применения боеприпасов с обедненным ураном.