В МАГАТЭ оценили последствия применения боеприпасов с обедненным ураном

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 164 0

Гросси: боеприпасы с обедненным ураном не влекут значительных последствий

В МАГАТЭ оценили последствия применения боеприпасов с обедненным ураном

Фото: www.globallookpress.com / Christoph Soeder

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Тема:
Спецоперация

Опасное оружие киевскому режиму пообещали американцы.

Применение боеприпасов с обедненным ураном не влечет за собой значительных радиологических последствий. Об этом заявил гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

«С точки зрения ядерной безопасности нет значительных радиологических последствий», — заявил он на пресс-конференции.

О том, что Пентагон передаст Украине опасное оружие стало известно 6 сентября. США намерены доставить снаряды с обедненным ураном к моменту поставки танков Abrams, которые могут оказаться на украинской территории уже осенью.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Пентагон не знает сроки поставок снарядов с ураном на Украину.

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