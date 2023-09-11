В МАГАТЭ оценили последствия применения боеприпасов с обедненным ураном

Гросси: боеприпасы с обедненным ураном не влекут значительных последствий
Фото: www.globallookpress.com / Christoph Soeder
Опасное оружие киевскому режиму пообещали американцы.
Применение боеприпасов с обедненным ураном не влечет за собой значительных радиологических последствий. Об этом заявил гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.
«С точки зрения ядерной безопасности нет значительных радиологических последствий», — заявил он на пресс-конференции.
О том, что Пентагон передаст Украине опасное оружие стало известно 6 сентября. США намерены доставить снаряды с обедненным ураном к моменту поставки танков Abrams, которые могут оказаться на украинской территории уже осенью.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Пентагон не знает сроки поставок снарядов с ураном на Украину.
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