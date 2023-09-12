Как воспитать послушную собаку?

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Считается, что терьеры и овчарки — это собаки, которые легче всего поддаются дрессировке. Они отлично зарекомендовали себя на службе, выполняя самые разные по сложности и опасности задания.

Как воспитать послушную собаку?

Фото: 5-tv.ru

Но воспитывать необходимо все породы! Так считает кинолог Светлана Голубева. “Я бы рекомендовала всех собачек пройти хотя бы минимальный курс. Даже, чихуахуа”, – говорит специалист. По ее словам, это позволит научить собаку вести себя правильно дома и за его пределами.

Правильно – это значит не проявлять агрессию, не тянуть поводок во время прогулки, спокойно реагировать на раздражители, а главное – понимать своего хозяина.

Фото 5-tv.ru

“В случае, когда собака проявляет агрессию, как правило, это от недостатка воспитания, от недостатка социализации. От того, что люди заводят большую собаку, им кажется, что это будет очень красиво, как в фильме, «Ко мне, Мухтар!», а на самом деле – это большой труд”, – продолжает Светлана.

Кинолог советует начать заниматься с собакой с самого раннего возраста, поскольку взрослого питомца обучить будет сложнее. Раз в неделю необходимо приходить на тренировку к специалисту, и “два раза в день по 15 хотя бы минут уделять домашнему заданию, только тогда все будет хорошо”.

Фото 5-tv.ru

Кстати, занятие обязательно проводят при участии хозяина. Только так, уверена Светлана Голубева, ваш питомец станет для вас настоящим другом, а не просто средством развлечения.

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Как воспитать послушную собаку?

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