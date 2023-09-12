«Спрос формирует предложение»: почему женщины «меняют» лицо как под копирку

Чуть ли не каждая вторая женщина мечтает быть похожей на Анджелину Джоли или Ирину Шейк. Чем это объясняется?

Мода буквально несколько лет назад поменяла вектор. Если еще недавно в трендах была вычурность, то теперь косметологи, пластические хирурги и остальные специалисты ратуют за естественность.

Во многом поэтому женщины перестали прибегать к радикальным преображениям. Однако одним из трендов, которые сохраняются и по сей день, стала пластика лица «в стиле Анджелины Джоли».

Нередко девушки в погоне за красотой как у голливудской актрисы меняют черты лица, превращаясь в обладательниц абсолютно одинаковой внешности. Эксклюзивно для 5-tv.ru косметолог Анна Кубаева объяснила, почему женщины допускают такие ошибки и какими проблемами со здоровьем они чреваты.

Так, по словам специалиста, среди экспертов подобные феномены называются «лицом моды». Глянцевые СМИ пробудили в читательницах желание иметь внешность как у бывшей жены Брэда Питта, однако нередко последствия таких экспериментов — самые печальные.

«Некоторые клиники без стеснения вносили и вносят в свой каталог услуг, обслуживая „потребительский бум“. Спрос, как известно, формирует предложение, а предложение продлевает спрос. Получается замкнутый круг и армия клонов с лицами, которые на жаргоне косметологов и пластических хирургов называют „утюгами“. Лицо „утюг“ — это неизбежный результат контурной пластики на лице, которому не свойственны от природы ни губы, ни скулы», — объяснила она.

По словам Кубаевой, любоваться своей внешностью клиентки пластических хирургов могут максимум несколько лет. Дальше начинаются проблемы со здоровьем и дополнительные траты.

«Клиенты не всегда понимают, что фирменные черты Джоли нельзя просто надеть на любое другое лицо лицо без костной ткани, с большим количеством подкожно-жировой клетчатки. В таком случае мы рискуем исказить лицо до неузнаваемости, не говоря уже о том, что лицо потеряет индивидуальность», — констатирует специалист.

Однако утрата индивидуальности отнюдь не самое страшное, предупредила косметолог. По ее словам, чтобы исправить «поплывший» овал лица, врачи нередко вынуждены «мучать» клиентов постоянными уколами- «антидотами», помогающими расщеплять филлер.

«Когда пациент понимает, что на Джоли он не похож, спасти его можно только расщепляющим филлер-ферментом, при этом важно провести ультразвуковое исследование, чтобы распознать, куда именно переместилась гиалуроновая кислота», — подытожила эксперт.

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