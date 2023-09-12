«Спрос формирует предложение»: почему женщины «меняют» лицо как под копирку

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Алина Крылова
Алина Крылова Эксклюзив 17 0

Косметолог Кубаева объяснила однотипную пластику стандартами красоты

Фото, видео: www.globallookpress.com / imago stock&people; 5-tv.ru

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Чуть ли не каждая вторая женщина мечтает быть похожей на Анджелину Джоли или Ирину Шейк. Чем это объясняется?

Мода буквально несколько лет назад поменяла вектор. Если еще недавно в трендах была вычурность, то теперь косметологи, пластические хирурги и остальные специалисты ратуют за естественность.

Во многом поэтому женщины перестали прибегать к радикальным преображениям. Однако одним из трендов, которые сохраняются и по сей день, стала пластика лица «в стиле Анджелины Джоли».

Нередко девушки в погоне за красотой как у голливудской актрисы меняют черты лица, превращаясь в обладательниц абсолютно одинаковой внешности. Эксклюзивно для 5-tv.ru косметолог Анна Кубаева объяснила, почему женщины допускают такие ошибки и какими проблемами со здоровьем они чреваты.

Так, по словам специалиста, среди экспертов подобные феномены называются «лицом моды». Глянцевые СМИ пробудили в читательницах желание иметь внешность как у бывшей жены Брэда Питта, однако нередко последствия таких экспериментов — самые печальные.

«Некоторые клиники без стеснения вносили и вносят в свой каталог услуг, обслуживая „потребительский бум“. Спрос, как известно, формирует предложение, а предложение продлевает спрос. Получается замкнутый круг и армия клонов с лицами, которые на жаргоне косметологов и пластических хирургов называют „утюгами“. Лицо „утюг“ — это неизбежный результат контурной пластики на лице, которому не свойственны от природы ни губы, ни скулы», — объяснила она.

По словам Кубаевой, любоваться своей внешностью клиентки пластических хирургов могут максимум несколько лет. Дальше начинаются проблемы со здоровьем и дополнительные траты.

«Клиенты не всегда понимают, что фирменные черты Джоли нельзя просто надеть на любое другое лицо лицо без костной ткани, с большим количеством подкожно-жировой клетчатки. В таком случае мы рискуем исказить лицо до неузнаваемости, не говоря уже о том, что лицо потеряет индивидуальность», — констатирует специалист.

Однако утрата индивидуальности отнюдь не самое страшное, предупредила косметолог. По ее словам, чтобы исправить «поплывший» овал лица, врачи нередко вынуждены «мучать» клиентов постоянными уколами- «антидотами», помогающими расщеплять филлер.

«Когда пациент понимает, что на Джоли он не похож, спасти его можно только расщепляющим филлер-ферментом, при этом важно провести ультразвуковое исследование, чтобы распознать, куда именно переместилась гиалуроновая кислота», — подытожила эксперт.

Ранее 5-tv.ru писал, как отличить «аккуратно сделанную» девушку от натуральной.

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