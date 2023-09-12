Суд оставил Игоря Стрелкова под арестом еще на три месяца

Следствие просило суд продлить арест, чтобы провести еще ряд оперативно-разыскных мероприятий.

Во вторник, 12 сентября, Мещанский суд Москвы оставил без изменений меру пресечения для бывшего министра обороны Донецкой народной республики Игоря Стрелкова (Гиркина). Как передает корреспондент 5-tv.ru из зала суда, арест продлили еще на три месяца.

Ходатайство о продлении содержания под стражей поступило в суд от следствия. При этом сторона обвинения отметила, что по делу допрошены еще не все свидетели, также нужно провести ряд оперативно-разыскных мероприятий, и все это как раз должно занять около трех месяцев.

Стоит отметить, что Стрелков просил суд изменить меру пресечения на домашний арест, мотивируя это проблемами со здоровьем, и отметил, что не собирается скрываться от следствия. Однако его просьба удовлетворена не была.

Напомним, Стрелкова обвиняют в публичных призывах к осуществлению экстремисткой деятельности. Его задержали в Москве 18 июля.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что суд признал законным арест Игоря Стрелкова.