«Сложно передвигаться»: почему Киркорова водят под руки после пластики

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 436 0

Хирург Магдалина: Киркоков может тяжело передвигаться из-за липосакции спины

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; Личный Архив Ивана Магдалины; 5-tv.ru

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Накануне знаменитый певец вышел на сцену, однако после выступления он напугал поклонников своей походкой.

Тяжелая походка народного артиста РФ Филиппа Киркорова может быть связана с полученной травмой или последствиями неудачной пластической операции. Об этом 5-tv.ru сообщил хирург Иван Магдалина.

Эксперт сомневается, что сложности в передвижении возникли у Киркорова после моделирования пресса, однако друга операция, например, липосакция спины, могла запросто спровоцировать проблемы.

«Бывают пациенты, которым делаем липосакции, и они вот так немножко сложно передвигаются, то есть немножко берегут себя», — прокомментировал он.

Магдалина добавил, что ситуация может быть связана с какими-либо другими травмами опорно-двигательного аппарата. Вполне вероятно, что 56-летний артист просто повредил спину.

Филипп Киркоров на днях выступил на праздничном концерте на Поклонной горе в честь Дня города. На сцене король отечественного шоу-бизнеса был как всегда весел и бодр, однако за ее пределами не смог передвигаться без посторонней помощи.

Ранее 5-tv.ru писал, что фанаты Киркорова хотели купить его биоматериалы после пластики.

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