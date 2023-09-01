В поисках плоти: фанаты Киркорова хотели купить его биоматериалы после пластики

Любовь поклонников к кумиру порой доходит до абсурдных уровней.

Скандально известный пластический хирург Тимур Хайдаров заявил, что фанаты просили продать им кусок жира или плоти певца Филиппа Киркорова после операции. Об этом сообщает издание Газета.ру.

По мнению врача, продажа биоматериалов другого человека незаконна, неадекватна и неэтична. В результате он отказал фанатам исполнителя.

Ранее 5-tv.ru писал, что Хайдаров угодил в скандал после обвинений певицы Славы в некачественно проведенной операции. Специалисту потребовалась пара недель, чтобы сформулировать, что на самом деле происходит с ним и его клиникой после сенсационного разоблачения.

Главной задачей Сланевской и других оппонентов Хайдаров считает «дискредитацию его честного имени». По уверениям пластического хирурга, артистка и другие недоброжелатели просто хотят сравнять его репутацию с землей, не имея для этого никаких оснований.