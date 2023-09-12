Беглый журналист Бабченко* заявил о возбуждении против него уголовного дела СБУ

Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила в отношении российского журналиста Аркадия Бабченко* уголовное дело. Об этом сообщает Telegram-канал Klymenko.Time со слов самого беглого экс-военкора.

«По словам Бабченко, после пересечения украинской границы его приказано „задержать и направить в Лукьяновское СИЗО“», — говорится в сообщении.

Отмечается, что журналист не знает, на каком основании в отношении него возбуждено уголовное дело, но предполагает, что причиной стали оскорбления с его стороны в адрес президента Украины Владимира Зеленского. При этом журналист на появлялся на территории Незалежной уже четыре года.

На заявление Бабченко уже отреагировали в СБУ. Там утверждают, что информация о возбуждении уголовного дела в отношении журналиста не соответствует действительности. По сообщению украинского издания «Страна», в пресс-службе ведомства сказали, что удивлены заявлением Бабченко.

В апреле этого года Минюст РФ включил Аркадия Бабченко в список иноагентов за «сбор средств в поддержку ВСУ и распространение недостоверной информации о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике».

Еще до этого, в 2020 году, Росинфомониторинг внес Бабченко в список террористов и экстремистов за крайне жесткие русофобские высказывания, которые тот публиковал с 2014 года. В январе 2023 года МВД РФ объявило журналиста в международный розыск.

Более всего Бабченко «прославился» скандальной инсценировкой своего убийства в Киеве, которую он инициировал совместно с СБУ в 2018 году. Тогда в сети появились фото якобы мертвого журналиста в луже крови (как выяснилось позднее — свиной). Больше суток Бабченко скрывался, заставляя весь мир возмущаться его убийством, а затем «воскрес» и заявил об инсценировке. Зачем он это сделал, Бабченко внятно объяснить не смог.

Действия журналиста и украинских спецслужб осудили в России, Европе и международных организациях. Международная федерация журналистов назвала их пропагандистской операцией и цирком.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Аркадий Бабченко после провала Петра Порошенко на выборах украинского президента сбежал в Норвегию.

* — внесен Росинфомониторингом в перечень террористов и экстремистов, признан в РФ иноагентом.