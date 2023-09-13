«Можно быть страшилой»: Перминова показала целлюлит на бедрах

Но, по словам знаменитости, все может исправить освещение.

Модель Елена Перминова показала целлюлит, который появился у нее за лето. Откровенный видеоролик жена российского миллиардера Александра Лебедева выложила в личном блоге.

По словам многодетной матери, она не особо следила за собой. Женщина могла позволить себе пасту, пиццу и сыры, а также почти не занималась спортом. Однако все несовершенства можно с легкостью исправить, подобрав правильное освещение.

«Даже у 20-летней девушки при плохом освещении будет целлюлит, даже у худенькой. Но если я прихожу в правильное место, где правильно распределяется свет, его вы уже не увидите. Можно быть страшилой с прыщами, но при хорошем освещении все будет идеально», — отметила Перминова.

Перминова также добавила, что намерена вернуться к тренировкам. Она подчеркнула, что в ее возрасте занятиям спортом нужно уделять больше времени.

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