«Меняю привычки»: едва не лишившийся ноги Джереми Реннер показал видео с тренировки

Звезда фильмов Marvel продолжает усердно работать, чтобы вернуться в форму после серьезной травмы.

Американский актер Джереми Реннер продолжает тренироваться после выписки из больницы. В своем личном блоге звезда фильмов Marvel опубликовал видео с тренировкой ног, одну из которых он едва не потерял полгода назад.

«Меняю плохие привычки на хорошие», — написал артист под публикацией.

На кадрах Реннер занимается на тренажере для ног. По словам звезды, он каждый день уделяет им внимание: делает растяжку и занимается спортом.

После неприятного инцидента ему необходимо укреплять мышцы и сухожилия, чтобы восстановить функционал конечностей. В новогодние праздники Реннер попал под гусеницы снегоуборочной машины весом в шесть с половиной тонн.

«Я могу бегать»: Костомаров опубликовал видео с долгожданными стопами

Недавно актер признался, что не надеялся выжить. Актеру грозила ампутация ноги, врачи поместили Реннера в реанимацию и прооперировали — он долго пребывал в критическом состоянии.

Ранее 5-tv.ru писал, что Реннер рассказал о своем лечении.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.