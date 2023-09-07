«Меняю привычки»: едва не лишившийся ноги Джереми Реннер показал видео с тренировки

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Рита Миронова
Рита Миронова 12 0

Звезда фильмов Marvel Джереми Реннер показал, как тренирует ноги после травмы

Фото, видео: www.globallookpress.com / F. Sadou/AdMedia; Instagram* / jeremyrenner

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Звезда фильмов Marvel продолжает усердно работать, чтобы вернуться в форму после серьезной травмы.

Американский актер Джереми Реннер продолжает тренироваться после выписки из больницы. В своем личном блоге звезда фильмов Marvel опубликовал видео с тренировкой ног, одну из которых он едва не потерял полгода назад.

«Меняю плохие привычки на хорошие», — написал артист под публикацией.

На кадрах Реннер занимается на тренажере для ног. По словам звезды, он каждый день уделяет им внимание: делает растяжку и занимается спортом.

После неприятного инцидента ему необходимо укреплять мышцы и сухожилия, чтобы восстановить функционал конечностей. В новогодние праздники Реннер попал под гусеницы снегоуборочной машины весом в шесть с половиной тонн.

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Недавно актер признался, что не надеялся выжить. Актеру грозила ампутация ноги, врачи поместили Реннера в реанимацию и прооперировали — он долго пребывал в критическом состоянии.

Ранее 5-tv.ru писал, что Реннер рассказал о своем лечении.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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