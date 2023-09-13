«Жесткие ценности»: глава нефтегазовой компании BP Луни уволился из-за скандала

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 20 0

Глава нефтегазовой компании BP Луни уволился из-за личных отношений с коллегами

«Жесткие ценности»: глава нефтегазовой компании BP Луни уволился из-за скандала

Фото: Reuters / AMR ABDALLAH DALSH

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Британец возглавлял компанию с 2020 года. Что стало причиной его ухода?

Глава нефтегазовой компании ВР Бернард Луни написал заявление об увольнении на фоне скандала. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на заявление компании.

Британец возглавлял компанию с 2020 года. Однако выяснилось, что он скрыл информацию о личных связях с коллегами. Но подробностей не приводится.

«Он не предоставил подробностей о своих отношениях и признает, что должен был полностью раскрыть эту информацию. У нас в компании установлены жесткие ценности, и совет директоров ожидает, что все сотрудники будут следовать этим ценностям», — говорится в заявлении BP.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что муж премьер-министра Эстонии Каи Каллас покидает компанию Stark Logistics на фоне скандала из-за ее сотрудничества с Россией.

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«Жесткие ценности»: глава нефтегазовой компании BP Луни уволился из-за скандала

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