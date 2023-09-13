Аврора в небе: россияне минувшей ночью могли увидеть северное сияние

Но красивое природное явление несет за собой негативные последствия для некоторых людей.

Этой ночью россияне устремили свой взор ввысь. Во многих регионах — от Ленинградской области до Дальнего Востока — можно было увидеть северное сияние. Небо переливалось оттенками желтого, зеленого, розового и фиолетового.

Правда, северная Аврора предвещает магнитную бурю. У метеозависимых людей сегодня может ухудшиться самочувствие.