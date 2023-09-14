Жительница ЯНАО, в пьяном угаре избивавшая дочь, получила условный срок

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Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 12 0

На Ямале женщина получила условный срок за регулярное избиение дочери-подростка

Жительница ЯНАО, в пьяном угаре избивавшая дочь, получила условный срок

Фото: www.globallookpress.com / Bernd Friedel

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Жительница Ямала два года избивала дочь-подростка и понесла наказание. Но достаточно ли оно суровое?

В Ямало-Ненецком округе суд вынес обвинительный приговор в отношении женщины, которая в течение двух лет регулярно избивала несовершеннолетнюю дочь. Мать-тиран получила три года лишения свободы условно, сообщает пресс-служба окружного следственного комитета СК РФ.

По данным следствия и суда, в Красноселькупском районе местная жительница, используя малозначительные поводы, находясь в нетрезвом состоянии, наносила побои 16-летней дочери. В какой-то момент терпение девочки лопнуло, и она сообщила обо всем полицейским. После чего в отношении женщины следователи возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Истязание несовершеннолетнего лица».

«Приговором суда виновной назначено наказание в виде трех лет условного лишения свободы», — говорится в сообщении правоохранительного ведомства.

Научит ли судебное разбирательство горе-родителя уму и милосердию, покажет только время. Остается надеяться, что нерадивая мать получила жизненный урок.

Ранее 5-tv.ru писал об аресте треш-стримерши, избивавшей сына-инвалида.

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