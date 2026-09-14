Эрдоган заявил о закрытии «тетради переворотов» в истории Турции

Эрдоган заявил о завершении эпохи военных переворотов в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна больше не вернется к периоду военных переворотов. Об этом он сказал на церемонии открытия государственной больницы в Самсуне.

Турецкий лидер отметил, что после прихода к власти Партии справедливости и развития в 2002 году попытки дестабилизировать политическую систему не увенчались успехом.

«Третьего ноября 2002 года наш народ сказал „Хватит!“ и высказал свое мнение. С тех пор все попытки подорвать нашу демократию были безуспешными… Хочу вам сообщить: тетрадь переворотов теперь закрыта, а наш народ не позволит открыть ее вновь», — заявил Эрдоган.

По словам президента, военный переворот 12 сентября 1980 года стал причиной многих последующих проблем Турции, включая распространение терроризма, который, как он отметил, ослабляет государство.

Впервые Партия справедливости и развития под руководством Эрдогана получила власть после выборов, прошедших 3 ноября 2002 года. За историю Турецкой Республики произошло не менее шести попыток военных переворотов, две из которых — в 2007 и 2016 годах — были связаны с противостоянием правительствам, возглавляемым Эрдоганом.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.