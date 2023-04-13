Избивавшую сына-инвалида треш-стримершу арестовали в Красноярске

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 26

Мать двоих детей не скрывала суровый нрав от подписчиков: в прямой эфир попадали самые жестокие эпизоды из жизни семьи.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Christian Reister; Прокуратура Красноярского края; 5-tv.ru

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В Красноярске арестовали девушку-стримера за избиение четырехлетнего ребенка-инвалида. В момент наказания мать все снимала на видео, а потом делилась этим в сетях. Причем делала это систематично, сообщает прокуратура Красноярского края в Telegram-канале.

Кадры не прошли не только мимо обычных пользователей, но и привлекли внимание правоохранителей. По факту случившегося была организована прокурорская проверка, в результате выяснилось, что женщина уже три года находится под надзором органов профилактики из-за недобросовестного отношения к родительским обязанностям. За это ее уже несколько раз привлекали к административной ответственности, более того — на время ограничивали в правах применительно к старшему сыну.

Однако, как показала проверка, все эти меры никак не перевоспитали мать четырехлетнего и годовалого сыновей, которым доставалось от родительницы, видимо, при каждом удобном случае. Тайны из этого она не делала, напротив — свежие конфликты один за другим попадали в сеть. А однажды, по данным прокуратуры, женщина позировала перед камерой без одежды прямо на глазах у одного из малышей.

Но всему есть предел: очередную попытку исправиться женщине, скорее всего, никто не даст: обоих сыновей у нее уже изъяли, и стоит вопрос о лишении родительских прав.

«Органами опеки готовится исковое заявление о лишении женщины родительских прав», — говорится в сообщении прокуратуры Красноярского края.

Сама горе-мать при этом проведет под арестом ближайшие два месяца. В будущем же ей грозит до семи лет тюрьмы по статье об истязании несовершеннолетнего, находящегося в беспомощном состоянии.

Расследование этого дела сейчас находится на контроле не только местных правоохранителей, но и главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что более 20 детей пострадали после распыления газового баллончика в школе на Алтае.

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