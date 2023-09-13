Самолет компании S7 столкнулся с птицей при посадке в Анадыре

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 349 0

На борту находились 157 пассажиров.

Самолет компании S7 столкнулся с птицей при посадке в Анадыре

Фото: www.globallookpress.com / Massimo Insabato

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Самолет авиакомпании «Сибирь», следующий по маршруту Владивосток — Анадырь столкнулся с птицей при посадке в аэропорту назначения. Об этом сообщает Telegram-канал Ateo Breaking.

Речь идет про Airbus A320. Известно, что в салоне самолета находились 164 человек. Среди них — 157 пассажиров, а также семь членов экипажа. Столкновение с птицей не повлияло на посадку. О пострадавших не сообщалось.

Несколькими днями ранее, 10 сентября, пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры проинформировала о воздушном инциденте. Лайнер авиакомпании «Сибирь» с 78 пассажирами на борту повредил шасси во время захода на посадку в аэропорту Новосибирска. По предварительным данным, возникла техническая неисправность, связанная с невыпуском закрылков. К счастью, посадку удалось благополучно завершить.

Ранее 5-tv.ru писал, что экстренно севший в поле под Новосибирском самолет, летевший в Омск, сняли с коптера.

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