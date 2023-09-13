«В пять раз сделали чище воздух по пыли»: на Сахалине активно развивается туризм

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Виктория Сытник
Виктория Сытник 18 0

На Сахалине активно развивается туризм

«В пять раз сделали чище воздух по пыли»: на Сахалине активно развивается туризм

Фото: www.globallookpress.com / Serguei Fomine; 5-tv.ru

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В связи с развитием различных направлений на Сахалине количество рабочих мест растет.

На Сахалине самый чистый воздух. Об этом сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в разговоре с генеральным директором медиагруппы KP.RU Олесей Носовой.

По словам государственного деятеля, сейчас активно развивается внутренний туризм: за год прирост туристов на Сахалине составил 30 процентов. В ближайшие три года планируется увеличить количество гостиничных номеров, к тому же высококлассных. Более того, откроется сеть гостиниц со СПА, и появятся бюветы (Специальное сооружение, служащее местом разбора минеральной воды. — Прим. ред.), где люди смогут пить воду, которая будет называться «Сахалин-17». А в марте 2024 года построится медицинский кластер для проведения технологичных операций.

В связи с развитием различных направлений на Сахалине количество рабочих мест растет — сейчас не заполнено десять тысяч вакансий. Особым спросом для работы пользуются инженеры-программисты, сварщики, электрики и другие.

«Самые обыкновенные профессии, с одной стороны, а с другой, это должны быть высококвалифицированные специалисты», — объяснил Валерий Лимаренко.

К тому же, как объясняет губернатор Сахалинской области, сейчас особо тщательно занимаются сферой экологии. Например, все котельные переводятся на природный газ.

«В пять раз сделали чище воздух по пыли. У нас есть такая технология уборки, что любой человек, который приезжает, говорит: это самое чистое место на земле. <…> Когда прилетаешь, выходишь с самолета — запах морского бриза. Когда поднимаешься в горы, то ощущаешь прозрачный, чистый воздух. И прямо с гор видно у подножья город Южно-Сахалинск в огнях. Это свежее впечатление, которое я привез только что», — рассказал Валерий Лимаренко.

Ранее 5-tv.ru писал, что россиянам скоро напрямую станет доступно еще одно пляжное направление.

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