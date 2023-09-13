«Рано говорить»: стоит ли обновленной Боне бояться повторения судьбы Алисы Казьминой

Звезда телестройки сделала себе «лисьи глазки».

Виктория Боня, которая сделала в США пластическую операцию на лице, жалуется, что отек не спадает, а губы потеряли чувствительность. Она показала обновленную внешность в социальных сетях и привела фанатов практически в ужас. Те припомнили историю бывшей жены Андрея Аршавина Алисы Казьминой, которая фактически лишилась носа после неудачной пластики. Но, как объяснил 5-tv.ru пластический хирург Иван Магдалина, делать выводы и паниковать пока что рано.

По словам эксперта, после операции отеки могут держаться до полугода, а иногда и до года. А низкая чувствительность губ, на которую жалуется звезда, вернется через полтора-три месяца, и это совершенно нормально. Врач уверен, что паниковать не стоит, ведь после достаточно серьезного вмешательства прошло еще очень мало времени. Первые выводы можно делать только примерно через три месяца или даже полгода после вмешательства.

Что касается опасности повторения страшной ситуации, в которую попала Алиса Казьмина, хирург сомневается в такой возможности, но не исключает. Опять же: пока говорить рано.

«Уже через три месяца или полгода мы увидим у нее окончательной результат полностью ее переделки», — считает Иван Магдалина.

По истечению этого срока уже можно будет говорить, как прошла операция и что было сделано правильно, а что — нет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Боня страдает из-за критики новой внешности.