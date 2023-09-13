Контекст и смысл: Подоляк попытался оправдаться за слова об интеллекте Китая

Ранее он заявил, что Нью-Дели и Пекин якобы не анализируют последствий своих действий.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк попытался откреститься от своих высказываний о «слабом интеллектуальном потенциале» Китая и Индии. Более того, своей новой речью он переложил ответственность на российскую сторону.

Подоляк ранее назвал интеллектуальные возможности двух стран слабыми. По его словам, Пекин и Нью-Дели не анализируют последствий, к которым приводят их действия и решения. В МИД КНР указали на непонимание предпосылок подобных мнений и потребовали пояснений позиции.

«Классическая российская пропаганда: вырвать из контекста, исказить смысл, растянуть это», — написал он в ответ своем аккаунте в социальный сети Х (бывшее название Twitter — Прим. ред.).

На этом советник главы офиса Владимира Зеленского не остановился — он решил также указать на то, что Турция, Индия и Китай якобы стремятся получить глобальную роль на мировой арене и оправдывают это. По его словам, на это есть множество причин, однако глобальный мир куда шире региональных или национальных интересов.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент РФ Владимир Путин раскрыл детали переговоров с северокорейским коллегой Ким Чен Ыном, которые состоялись на космодроме Восточный.