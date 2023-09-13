«Откровенный обмен мнениями»: Путин раскрыл детали переговоров с Ким Чен Ыном

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Срочная новость 428 0

Путин: во время переговоров с Ким Чен Ыном состоялся откровенный обмен мнениями

«Откровенный обмен мнениями»: Путин раскрыл детали переговоров с Ким Чен Ыном

Фото: kremlin.ru

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Тема:
Переговоры Путина и Ким Чен Ына — 2023

Глава государства оценил встречу как очень продуктивную.

Президент РФ Владимир Путин раскрыл содержание переговоров с северокорейским коллегой Ким Чен Ыном, которые состоялись сегодня, 13 сентября, на Дальнем Востоке. В эфире федерального канала он сообщил, что встреча положила «хорошее начало» отношениям Москвы и Пхеньяна.

«Состоялся очень откровенный обмен мнениями по ситуации в регионе», — прокомментировал Путин.

Глава государства добавил, что с Ким Чен Ыном они также обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений. В целом, состоявшийся контакт он назвал очень продуктивным, даже несмотря на то, что крупных соглашений в рамках визита подписано не было.

Лидеры двух стран встретились сегодня, 13 сентября, на космодроме Восточный. Их встреча стартовала в составе делегаций. В широком формате они беседовали порядка часа, после чего удалились для разговора «с глазу на глаз». В общей сложности встреча продолжалась порядка четырех часов.

Ранее 5-tv.ru писал, что КНДР решительно настроена реанимировать сотрудничество с РФ.

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Переговоры Путина и Ким Чен Ына — 2023
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