«Откровенный обмен мнениями»: Путин раскрыл детали переговоров с Ким Чен Ыном
Путин: во время переговоров с Ким Чен Ыном состоялся откровенный обмен мнениями
Фото: kremlin.ru
Глава государства оценил встречу как очень продуктивную.
Президент РФ Владимир Путин раскрыл содержание переговоров с северокорейским коллегой Ким Чен Ыном, которые состоялись сегодня, 13 сентября, на Дальнем Востоке. В эфире федерального канала он сообщил, что встреча положила «хорошее начало» отношениям Москвы и Пхеньяна.
«Состоялся очень откровенный обмен мнениями по ситуации в регионе», — прокомментировал Путин.
Глава государства добавил, что с Ким Чен Ыном они также обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений. В целом, состоявшийся контакт он назвал очень продуктивным, даже несмотря на то, что крупных соглашений в рамках визита подписано не было.
Лидеры двух стран встретились сегодня, 13 сентября, на космодроме Восточный. Их встреча стартовала в составе делегаций. В широком формате они беседовали порядка часа, после чего удалились для разговора «с глазу на глаз». В общей сложности встреча продолжалась порядка четырех часов.
Ранее 5-tv.ru писал, что КНДР решительно настроена реанимировать сотрудничество с РФ.
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