Следователь из Москвы стала фигурантом дела Тамбиева о взятке в биткоинах

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 27 0

Тамбиев обвиняется в получении взятки от хакеров в размере двух миллиардов рублей.

Следователь из Москвы стала фигурантом дела Тамбиева о взятке в биткоинах

Фото: www.globallookpress.com / Rafael Henrique

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Следователь из Москвы стала фигурантом по делу Марата Тамбиева, обвиняемого в получении взятки от хакеров в размере двух миллиардов рублей. Как стало известно 5-tv.ru, Кристина Ляховенко причастна к преступлению.

По словам источника, следователю уже предъявили аналогичное обвинение. По версии следствия, Ляховенко действовала вместе с Тамбиевым, имея единый умысел.

Сейчас следователь находится под подпиской о невыезде. Вскоре судом будет избрана мера пресечения.

В 2022 году Марат Тамбиев, будучи в должности главы следственного отдела столичного главка СК по Тверскому району, вел дело группировки хакеров Infraud Organization. В ходе следствия он, как сообщается, вымогал у подследственных взятку, которую те передали ему в криптовалюте. Однако по жалобе хакеров в ФСБ следователя задержали.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему можно обанкротиться, инвестируя в крипту.

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