Суд арестовал главу отдела контрразведки УФСБ по Пермскому краю по делу о взятке

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 173 0

Силовика подозревают в получении 100 миллионов рублей.

Суд арестовал главу отдела контрразведки УФСБ по Пермскому краю по делу о взятке

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

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Суд арестовал экс-главу отдела контрразведки УФСБ по Пермскому краю Григория Царегородцева по громкому коррупционному делу о взятке в 100 миллионов рублей. Об этом сообщается в документе Гарнизонного военного суда, передает агентство ТАСС.

Следствие предполагает, что силовик может быть замешан в преступлении, совершенном в марте этого года. Тогда он, находясь при исполнении, получил взятку наличными в особо крупном размере — 100 миллионов рублей.

Суть обвинения в отношении силовика не раскрывается, уточняет агентство. Из материалов инстанции следует, что мужчина был задержан еще весной, после чего срок был продлен до 7 ноября.

Царегородцев занимал должность руководителя контрразведки в пермском управлении ФСБ. Взятку он якобы мог получить за «покровительство и попустительство по службе». Он был задержан сотрудниками правоохранительных органов в Москве, а после перенаправлен в Пермь.

Ранее 5-tv.ru писал, что министра транспорта Хакасии арестовали на два месяца за получение взятки.

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