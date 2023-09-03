Министра транспорта Хакасии арестовали на два месяца за получение взятки

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 2 0

Региональный министр стал фигурантом коррупционного скандала.

Министра транспорта Хакасии арестовали на два месяца за получение взятки

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Михаил Терещенко

Читайте нас в: Дзен Новости

В Хакасии арестовали местного министра транспорта Дмитрия Василиади. Его обвиняют в получение крупной взятки. Об этом объединенная пресс-служба судов республики сообщила в своем официальном Telegram-канале.

Абаканский краевой суд принял решение заключить его под стражу сроком на два месяца. Под арестом он пробудет, соответственно, до 1 ноября 2023 года.

Отмечается, что органы предварительного следствия уже предъявили фигуранту дела обвинение. Ему вменяется статья Уголовного кодекса РФ, предусматривающая наказание за получение должностным лицом взятки в крупном размере.

Василиади вступил в должность министра транспорта и дорожного хозяйства Хакасии в январе 2020 года.

Ранее 5-tv.ru писал, что возбуждение дела против экс-главы Ростовского областного суда признали законным. Елена Золотарева вместе с ее заместителем стали фигурантами дела о получении взятки в особо крупном размере

+19° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
96.34
0.01 104.61
-0.33
Дело мастера боится: китайский гороскоп на неделю с 4 по 10 сентября

Последние новости

17:54
Министра транспорта Хакасии арестовали на два месяца за получение взятки
17:45
В Швеции состоялась очередная акция с сожжением Корана
17:33
В Москве обезьяна сбежала от хозяина и засела на дереве
17:22
На Украине сообщили о госпитализации двух батальонов ВСУ из-за вспышки легионеллеза
17:11
Мужчина устроил взрыв в жилом доме в деревне под Ярославлем
17:00
Дело мастера боится: китайский гороскоп на неделю с 4 по 10 сентября

Сейчас читают

Страсть вспыхнет вновь: ТОП способов улучшить отношения с партнером
В Беслане прошла литургия в память о жертвах теракта
Павел Трубинер стал отцом в четвертый раз
Я хочу любви: Туриченко о съемках клипа, свадьбе с любимой и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России