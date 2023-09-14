Премьера спектакля «Смертельный номер» собрала аншлаг в Табакерке

Автор пьесы Олег Антонов написал произведение 30 лет назад специально для Табакерки, спустя годы Владимир Машков вернул постановку, дав ей второе дыхание.

Новый сезон Табакерка открыла премьерой спектакля по пьесе Олега Антонова «Смертельный номер», собрав полный аншлаг. Автору и ведущей 5-tv.ru Светлане Шевченко удалось эксклюзивно пообщаться со зрителями во время антракта и узнать их впечатления после постановки.

Перед долгожданным показом полный зал зрителей под громкие овации встретил художественного руководителя Московского театра Олега Табакова Владимира Машкова, который вышел к публике со вступительным словом.

«Премьера. Ничего более волнительного в жизни театра нет. <…> Этот спектакль о творчестве, о таланте, о людях театра, о людях цирка и вообще о нас всех. Как говорил один умный человек, тот, кто работает руками, — рабочий, кто работает руками и головой, — мастер, а кто работает руками, головой и сердцем, — художник. <…> Я желаю вам хорошего вечера, наслаждайтесь, смотрите на зеркало сцене, потому что оно отражает зрителя», — отметил Машков.

По сюжету главный герой Клоун падает во время репетиций на манеж и насмерть разбивается. Из облака пыли появляется четыре его субличности, четыре новых клоуна — Рыжий, Белый, Черный и Длинный, которые кардинальным образом отличаются друг от друга по характеру и привычкам. Например, если Рыжий легко относится к неудачам и препятствиям, возникающим у него на пути, то Белый сразу расстраивается и долго оправляется от неприятных ситуаций. Черный является движущей силой постановки и всегда хочет быть первым, а Длинный, наоборот, по природе своей медлительный и долго анализирует ту или иную ситуацию.

«Мне больше всего запало в душу, как они хоронили Клоуна. Очень трогательный момент, я чуть слезу не пустила. <…> А мне запомнилось, как каждый из них вспоминал, что было в прошлом. Вот эти моменты, когда они сначала сказали, что вспомнить нечего, а потом оказалось, что вся жизнь — это одно большое воспоминание», — поделились своими впечатлениями зрительницы во время антракта.

Писатель Остап Стужев отметил, что в современном мире люди стали активно интересоваться психологией и изучением своего внутреннего мира, а некоторые даже научились на этом подло наживаться, создавая различные курсы по манипуляциям. Тем не менее, по мнению писателя, эти инструменты не помогут людям чувствовать себя уверенно и комфортно.

«Надо отдавать отчет, что есть какие-то другие более значимые силы. Вот, например, харизма в переводе с древнегреческого означает „милость богов, благоволение богов“. То есть если человек верит в харизму, он имеет благоволение богов, если он имеет благоволение богов, соответственно у него все получается», — уверен Стужев.

К харизматичным людям писатель относит и самого руководителя Табакерки Владимира Машкова.

«Я восхищаюсь им, восхищаюсь его прямотой, считаю, что то, как он себя повел в трудную минуту для страны, говорит о нем, как о герое и о человеке, с которого надо брать пример», — поделился своим мнением Стужев.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Табакерке представили спектакль «Смертельный номер».