Антонов заявил о двуличии США, критикующих КНДР и Россию

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 13 0

Посол Антонов обвинил США в двуличии из-за оценки визита Ким Чен Ына в Россию

Антонов заявил о двуличии США, критикующих КНДР и Россию

Фото: Щербак Александр / ТАСС

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Дипломат посоветовал Вашингтону научиться строить равноправные взаимоотношения со всеми государствами на основе принципа неделимости безопасности.

Оценки США визита главы КНДР Ким Чен Ына в Россию и его переговоров с президентом Владимиром Путиным — это проявление двуличия. Такое мнение в распространенном в прессе комментарии озвучил чрезвычайный и полномочный посол РФ в Штатах Анатолий Антонов. Дипломат заявил, что Москва сама определится с партнерами и вариантами международного сотрудничества, помощь со стороны ей не нужна.

«У США нет никакого права учить нас как жить. Россия, ответственная ядерная держава, постоянный член Совета Безопасности ООН, способна самостоятельно решать, с кем взаимодействовать», — считает Антонов.

Посла возмущает американская интерпретация встречи северокорейского лидера с Путиным, так как в ней взаимовыгодный и продуктивный диалог представляется фактором риска и нестабильности в мире. Такая позиция вызывает у него «недоумение и отторжение». По словам Антонова, Вашингтон регулярно нарушает собственные обязательства, в том числе накачивает Украину оружием.

С одной стороны, получается, Штаты выступают против военно-технического сотрудничества России и КНДР, боясь дестабилизации, называют его незаконным, а с другой — поставляет танки и и ракеты в «горячую точку». При этом США еще и угрожают санкциями партнерам России. Как отметил Антонов, «двуличие Вашингтона уже давно не удивляет». Дипломат посоветовал США научиться строить равноправные взаимоотношения со всеми государствами на основе принципа неделимости безопасности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему американские власти так боятся встреч Путина и Ким Чен Ына.

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