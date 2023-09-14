Не справляется: главе Пентагона Остину предложили снизить зарплату до доллара

Сейчас он получает больше 220 тысяч в год.

Американская конгрессвумен Марджори Тейлор Грин предложила уменьшить зарплату главе Пентагона Ллойду Остину до одного доллара. Сейчас он получает больше 220 тысяч долларов в год, а его совокупное состояние журнал Forbes недавно оценил в семь миллионов.

Выпад в сторону министра обороны Грин обосновала тем, что тот не справляется с возложенными обязанностями, провалил все, что мог, и поставил под угрозу национальную безопасность страны. Свою идею представительница Конгресса оформила в виде поправки к проекту военного бюджета США и очень надеется, что ее поддержат коллеги-республиканцы, а, может, и демократы.

Ранее 5-tv.ru писал, что США потратили на Украину больше 100 миллиардов долларов. Fox News уточняет, что на этом фоне Пентагон не исключил новых поставок кассетных боеприпасов на Украину - даже несмотря на то, что генеральный секретарь ООН призвал прекратить их использование.