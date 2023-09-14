На борту находились трое членов экипажа — все погибли.

Легкомоторный самолет потерпел крушение на юге Мексики. На борту находились трое членов экипажа — все погибли.

Жертв могло оказаться больше: самолет рухнул на жилой дом. Однако в момент катастрофы в здании никого не было.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что два человека погибли при крушении легкомоторного самолета на западе Австрии в районе Пинцгау. Уточняется, что борт разбился возле парковки на трассе недалеко от коммуны Брук-ан-дер-Глокнерштрассе.

При крушении он развалился на части, на месте падения произошел пожар и небольшие взрывы. Причины произошедшего и личности погибших пока не установлены.