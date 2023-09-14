Блогера КраСаву снова проверят по статье о дискредитации Вооруженных сил России

Блогера Евгения Савина (КраСаву — ник -Прим. ред.) снова проверят по статье о дискредитации Вооруженных сил России, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В этот раз молодой человек рискует стать реальным фигурантом уголовного дела. В прошлый — в отношении него возбудили только «административку». Причиной разборок стало недавнее интервью блогера, где он был довольно резок с высказываниями.

Как отмечают знающие люди, в случае, если вина Савина будет доказана, ему грозит до пяти лет заключения.