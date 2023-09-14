Режим ЧС объявили на итальянской Лампедузе из-за тысяч мигрантов

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Разместить всех просто невозможно: на это нет ни места, ни средств.

Фото, видео: REUTERS / Yara Nardi; 5-tv.ru

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Европа не справляется с катастрофическим нашествием мигрантов. На итальянской Лампедузе объявлен режим ЧС: только за последние трое суток на остров прибыли более восьми тысяч нелегалов из Северной Африки.

Разместить всех просто невозможно: на это нет ни места, ни средств. На улицах — давка, начались стычки с местными жителями.

Итальянская полиция не в силах остановить бесконечный поток людей. Тем временем Франция и Германия поспешили закрыть свои границы, наотрез отказавшись принимать беженцев из Италии.

И посоветовали другим странам последовать своему примеру. А в Риме требуют пересмотреть миграционную политику всего ЕС.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что власти Великобритании надевают наручные браслеты со штрихкодом на нелегальных мигрантов, которые переправляются в королевство через пролив Ла-Манш на лодках. 

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