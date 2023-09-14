«Я с вами, ребята!» — в Москве прошла презентация книги памяти Владимира Сунгоркина

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 19 0

В книге «Я с вами, ребята!» собраны воспоминания о Владимире Сунгоркине

Фото, видео: www.globallookpress.com / Kremlin Pool; 5-tv.ru

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В сборнике представлены более полусотни воспоминаний о знаменитом журналисте.

В Москве прошла презентация книги памяти главного редактора газеты «Комсомольская правда» Владимира Сунгоркина «Я с вами, ребята!», который скончался год назад во время экспедиции в Приморском крае. Презентацию издания в четверг, 14 сентября, провела действующий редактор издания KP.RU Олеся Носова.

Книга представляет собой сборник более 50 материалов о Владимире Сунгоркине. Своими воспоминаниями поделились члены его семьи, близкие, друзья и коллеги журналиста.

Дата презентации книги была не случайно: Владимира Сунгоркина не стало ровно год назад. Он умер в Приморском крае во время рабочей поездки, когда собирал материал для книги о первопроходце Дальнего Востока Владимире Арсеньеве. Как отметила Олеся Носова, для всех известие о смерти Сунгоркина стало большой трагедией. Похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти югославского и сербского режиссера и писателя Миодрага Новаковича.

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