Боксера Шримуана подозревают в краже часов за 300 тысяч рублей в Шереметьево

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 14 0

Своего аксессуара недосчитался сотрудник налоговой из Дагестана.

Боксера Шримуана подозревают в краже часов за 300 тысяч рублей в Шереметьево

Фото: Instagram* / sadudeeh

Читайте нас в: Дзен Новости

Знаменитого тайского боксера Садуди Шримуана подозревают в краже часов стоимостью 300 тысяч рублей. Telegram-канал Mash пишет, что произошло все в столичном аэропорту Шереметьево в первый же день нахождения звезды кулачного промоушена Bare Knuckle на территории РФ.

Из-за скандала под угрозой отмены оказался предстоящий бой с его участием. Боксер должен был встретится на ринге с бывшим чемпионом Hardcore Мартином Джуаряном. Состоится ли событие 16 сентября — выяснять будет следствие.

Согласно данным ресурса, о пропаже часов сообщил сотрудник налоговой из Дагестана Узден Узденов. Исчезновение дорогостоящего аксессуара он заметил после прохождения пункта досмотра и обратился за помощью к работникам аэропорта.

Во время просмотра записей с камер видеонаблюдения было установлено, что Шримуан захватил часы собой во время прибывания в зале вылета, а после удалился. Азиатского боксера ищут.

Ранее 5-tv.ru писал, что заслуженную артистку РФ Искандер арестовали за покушение на торговлю наркотиками.

 

* - принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
96.16
0.18 103.23
0.12
Прощай, ретроградный Меркурий! Чего ждать знакам зодиака в ближайшие три...

Последние новости

21:36
Не опять, а снова: 21-летняя дочь Осина вышла замуж спустя полгода после развода
21:24
Концерт «Ленинграда» в «Лужниках» отменили за три дня до шоу
21:22
МИД РФ прокомментировал действия Словакии в отношении российского дипломата
21:08
Не всегда понятно: названы симптомы повышенного артериального давления
20:54
Боксера Шримуана подозревают в краже часов за 300 тысяч рублей в Шереметьево
20:40
«Чтобы спасти»: в Москве женщина пыталась утопить дочь в ванне

Сейчас читают

"Моя новая пассия!": Маликов огорошил фото с женоподобным мужчиной
Заслуженную артистку РФ Искандер арестовали за покушение на торговлю наркотиками
Депутат Госдумы Артем Кирьянов исключил повышение ключевой ставки ЦБ
«Это не Элтон Джон поет?» — Александр Киреев о «Фабрике звезд» и возвращении на сцену

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России