Заслуженную артистку РФ Искандер арестовали за покушение на торговлю наркотиками

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Срочная новость 468 0

Знаменитость была задержана в столичном поселении Марушкинское.

Заслуженную артистку РФ Искандер арестовали за покушение на торговлю наркотиками

Фото: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova

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Заслуженную артистку РФ Рамилю Искандер арестовали в Москве по подозрению на покушение на торговлю запрещенными веществами. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Mash.

Согласно данным ресурса, женщина была арестована в Мурашкинском. У нее в автомобиле нашли два килограмма наркотиков. В рамках обысков по ее месту жительства, силовикам удалось обнаружить еще несколько свертков с запрещенным наполнением.

Актриса дать показания отказалась. Тем не менее, уточняет издание, полиция возбудила в ее отношении уголовное дело по статье, которая предусматривает наказание за покушение на сбыт запрещенных веществ в особо крупном размере. Римиле может грозить до 20 лет лишения свободы.

Отмечается, что сдал артистку полиции ее же дилер. 32-летний житель Пензы, задержанный несколькими неделями ранее, якобы «слил» силовикам список своих клиентов. 46-летняя Рамиля Искандер оказалась в их числе.

Ранее 5-tv.ru писал, что подозреваемого в обезглавливании двух жителей Москвы отправили под арест.

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