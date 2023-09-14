«Кому букет невесты?»: Ирена Понарошку тайно вышла замуж за бизнесмена

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Полина Долгова
Полина Долгова 23 0

Ирена Понарошку тайно вышла замуж за бизнесмена Руслана Годизова

«Кому букет невесты?»: Ирена Понарошку тайно вышла замуж за бизнесмена

Фото: Бобылев Сергей / ТАСС

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Телеведущая опубликовала снимок со свадебной церемонии.

Телеведущая Ирена Понарошку (настоящее имя Ирина Филиппова. — Прим. ред.) рассекретила свой семейный статус. Сорокалетняя знаменитость вышла замуж за предпринимателя Руслана Годизова. Пара зарегистрировала брак без излишнего внимания общественности.

Возлюбленные зарегистрировали свои отношения в ЗАГСе, никому об этом не сообщив, чтобы избежать шумихи.

«Кому букет невесты?» — объявила телезвезда в личном блоге, добавив эмодзи в виде сердечка и обручального кольца к фото со свадебной церемонии.

Поклонники Понарошку засыпали звезду радостными комплиментами.

«Даже нас не пригласили»;

«Поздравляю! Но! Ждем подробностей»;

«А вот сейчас обидно было», — написали пользователи.

К слову, ее отношения с финансистом складывались нетипично. Влюбленность пришла не сразу, первое свидание было неудачным. Только намного позже Ирена поняла, что Руслан — именно тот, кто ей нужен.

Телеведущая уже была замужем. В 2010 году она сыграла свадьбу с диджеем DJ List (Александром Глуховым — Прим. ред.). У пары родились сыновья Серафим и Теодор. Десять лет спустя супруги расстались. Ирена тяжело переживала развод.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ирена Понарошку похвасталась обручальным кольцом.

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