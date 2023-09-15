С синяками на шее: в Ленобласти девушка обнаружила бездыханное тело подруги

Судмедэксперты обнаружили на коже жертвы многочисленные кровоподтеки. Что произошло с несчастной?

Жуткое убийство молодой девушки всколыхнуло всю Ленинградскую область. Бездыханное тело подруги местная жительница обнаружила в собственной квартире. На коже жертвы судмедэксперты обнаружили многочисленные кроподтеки.

По информации источника 5-tv.ru, инцидент произошел в квартире в одном из небольших городов региона. Квартирантка вернулась домой и увидела на кровати тело 28-летней приятельницы. Убитая продавщица была завернута в одеяло. Полицейские обнаружили кровоподтеки на шее погибшей, что указывает на насильственные признаки смерти.

По факту убийства правоохранительные органы тут же возбудили уголовное дело по соответствующей статье. В розыск силовики объявили предполагаемого сожителя девушки.

Фото. ВКонтакте / id3801702

Известно, что именно с ним уроженка Ленинградской области проживала все последнее время. В социальных сетях погибшая называла избранника своим мужем, хотя официально они расписаны не были.

Ранее 5-tv.ru писал, что бездыханное тело нашли на качелях на детской площадке в Москве.