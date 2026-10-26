После 17 лет вместе — новая жизнь: Савельева рассказала о боли из-за развода

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 26 0

Певица обратилась к самой себе, разрешив грустить и не искать немедленных ответов на вопросы о будущем.

Савельева написала обращение к себе после новости о разводе

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Савельева написала обращение к себе после новости о разводе

Певица Александра Савельева вышла на связь после объявления о разводе с актером Кириллом Сафоновым. Артистка опубликовала в социальных сетях обращение к себе, в котором рассуждает о переживаниях, прошлом и будущем.

«Девочка моя, тебе не обязательно быть сильной каждую минуту. Ты можешь грустить. Дай себе время. Все образуется», — написала певица.

Савельева отметила, что человеку не обязательно обесценивать прошлое, чтобы двигаться дальше. Она также призвала себя не требовать от себя немедленного счастья и не пытаться прямо сейчас найти ответы на все вопросы.

«Не требуй от себя немедленного счастья. Дай себе время привыкнуть к новой жизни», — говорится в публикации.

В завершение Савельева подчеркнула, что ее жизнь не начинается заново, а продолжается. Певица также написала о желании пройти этот этап бережно — по отношению к себе, близким людям и общему прошлому.

Ранее Савельева и Сафонов сообщили о решении расторгнуть брак после 17 лет совместной жизни. Супруги рассказали об этом в совместном видео. Пара подчеркнула, что по-прежнему остается близкими людьми и любит друг друга. У супругов есть дочь. При этом Сафонов не исключил, что отношения еще могут быть восстановлены. Пока решение о разводе остается в силе.

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