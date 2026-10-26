Две клиники Китая готовы принять Лерчек: теперь все зависит от суда

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Эксклюзив 37 0

Валерия Чекалина выбирает медицинское учреждение на фоне сообщений о прогрессировании заболевания.

Блогеру Лерчек предложили лечение в двух китайских клиниках

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Блогеру Лерчек предложили лечение в двух клиниках Китая

Две китайские медицинские клиники готовы принять на лечение блогера Валерию Чекалину, известную как Лерчек. Об этом 5tv.ru сообщил источник из ее окружения.

По словам собеседника издания, одна из клиник уже направила предварительное письмо. Сейчас Чекалина выбирает, в какое из медицинских учреждений обратиться.

«Есть две клиники, которые готовы ее взять. <…> Валерия решает, в какую из них обратиться», — рассказал собеседник.

После выбора документы от клиники необходимо перевести на русский язык и заверить. Затем их планируют направить в суд, чтобы получить разрешение на поездку блогера в Китай.

Чекалина 22 октября рассказала об ухудшении состояния. По словам ее возлюбленного Луиса Сквиччиарини, последний месяц оказался для блогера особенно тяжелым из-за сильных болей.

Сама Чекалина сообщила, что прошла ПЭТ-КТ. По ее словам, исследование показало новый рост метастазов в организме. Сквиччиарини сообщил, что Чекалина начинает вторую линию химиотерапии. Ее близкие параллельно продолжают искать дополнительные варианты лечения.

Позже Лерчек обратилась в суд с просьбой разрешить поездку в Китай для экстренного лечения. По словам ее адвоката Виктора Дугина, соответствующее обращение Чекалина направила по электронной почте. Поездка необходима, поскольку в России нет нужных специалистов и лекарств.

Еще одной проблемой остается загранпаспорт блогера. Как отметила защита, без судебного разрешения документ ей не возвращают. Ранее паспорт изъяла Федеральная служба исполнения наказаний по настоянию прокуратуры при изменении меры пресечения.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

+7° Атмосферное давление 779 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
80.54
-0.59 90.24
-0.90
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:37
Бывшая выложила видео с убийством голубей: в Ачинске разыскивают живодеров
13:28
После 17 лет вместе — новая жизнь: Савельева рассказала о боли из-за развода
13:20
До конца октября биткоин может остаться в диапазоне $78–85 тысяч
13:14
Путин поздравил президента Бразилии с переизбранием и днем рождения
13:13
Родителям добавят 30 оплачиваемых дней: как изменятся больничные с детьми
13:06
Снова в тюрьму? Бывшая заключенная обокрала собственную сестру

Сейчас читают

Энергорынок за неделю: Макрон взялся за замену российского СПГ
Работающим матерям ограничили срок больничных
«Экстренное лечение»: Лерчек попросила суд вернуть паспорт для поездки в Китай
День отца — 2026: идеи подарков папе, поздравления и прикольные открытки

Интересные материалы

День отца: что подарить папе как поздравить скачать открытки
День трех дверей 14 октября: гороскоп для знаков зодиака
🪐Гороскоп на октябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги октябрь 2026 для знаков зодиака: видео