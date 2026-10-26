Две клиники Китая готовы принять Лерчек: теперь все зависит от суда

Блогеру Лерчек предложили лечение в двух клиниках Китая

Две китайские медицинские клиники готовы принять на лечение блогера Валерию Чекалину, известную как Лерчек. Об этом 5tv.ru сообщил источник из ее окружения.

По словам собеседника издания, одна из клиник уже направила предварительное письмо. Сейчас Чекалина выбирает, в какое из медицинских учреждений обратиться.

«Есть две клиники, которые готовы ее взять. <…> Валерия решает, в какую из них обратиться», — рассказал собеседник.

После выбора документы от клиники необходимо перевести на русский язык и заверить. Затем их планируют направить в суд, чтобы получить разрешение на поездку блогера в Китай.

Чекалина 22 октября рассказала об ухудшении состояния. По словам ее возлюбленного Луиса Сквиччиарини, последний месяц оказался для блогера особенно тяжелым из-за сильных болей.

Сама Чекалина сообщила, что прошла ПЭТ-КТ. По ее словам, исследование показало новый рост метастазов в организме. Сквиччиарини сообщил, что Чекалина начинает вторую линию химиотерапии. Ее близкие параллельно продолжают искать дополнительные варианты лечения.

Позже Лерчек обратилась в суд с просьбой разрешить поездку в Китай для экстренного лечения. По словам ее адвоката Виктора Дугина, соответствующее обращение Чекалина направила по электронной почте. Поездка необходима, поскольку в России нет нужных специалистов и лекарств.

Еще одной проблемой остается загранпаспорт блогера. Как отметила защита, без судебного разрешения документ ей не возвращают. Ранее паспорт изъяла Федеральная служба исполнения наказаний по настоянию прокуратуры при изменении меры пресечения.

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