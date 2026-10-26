Родителям добавят 30 оплачиваемых дней: как изменятся больничные с детьми

Больничный по уходу за ребенком увеличат на 30 дней

Правительство увеличит на 30 дней в год оплачиваемый период больничного по уходу за ребенком. Если сейчас при общих заболеваниях оплачиваются максимум 60 дней, а при тяжелых диагнозах — 90, то эти лимиты вырастут до 90 и 120 дней соответственно. Об этом URA.RU рассказала доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета при Правительстве РФ Наталья Орлова.

При этом базовая формула расчета пособия не изменится. Как и в случае с обычным больничным, за основу берется средний заработок за два предыдущих года, который делится на 730 дней. Однако порядок оплаты больничного по уходу за ребенком имеет свои особенности.

Если ребенку меньше восьми лет, пособие выплачивается в размере 100% заработка с первого дня болезни независимо от страхового стажа родителя. При этом выплаты полностью осуществляет Социальный фонд России, тогда как при болезни самого сотрудника первые три дня оплачивает работодатель.

Для детей от восьми лет размер выплаты зависит от стажа родителя. При амбулаторном лечении первые десять дней оплачиваются в размере 60% заработка при стаже до пяти лет, 80% — при стаже от пяти до восьми лет и 100% — при стаже более восьми лет.

До изменения правил оплачиваемый больничный по уходу за ребенком при обычных заболеваниях можно было получить максимум за 60 дней в календарном году. При тяжелых заболеваниях из специального перечня Минздрава лимит составлял 90 дней. Для детей от семи до 15 лет предусмотрено до 45 дней в год, но не более 15 дней по каждому случаю заболевания.

Для детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет сейчас оплачивается до 120 дней больничного в календарном году. После изменений каждый из соответствующих лимитов увеличится на 30 дней.

По мнению Орловой, увеличение периода оплаты позволит родителям чаще оставаться дома с заболевшим ребенком, не теряя часть семейного дохода. Эксперт также считает, что это снизит риск, при котором родители вынуждены либо брать отпуск за свой счет, либо возвращаться на работу до полного выздоровления ребенка.

Дополнительные выплаты могут оказаться важными и для семей, где ребенок нуждается в длительном лечении, в том числе с использованием платных медицинских услуг.

Эксперт отметила, что дополнительные расходы лягут на Социальный фонд России, а работодателям не придется оплачивать увеличившийся период больничного из собственных средств. При этом компаниям потребуется учитывать более продолжительное отсутствие сотрудников при организации рабочего графика.

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