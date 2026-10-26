До конца октября биткоин может остаться в диапазоне $78–85 тысяч

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 16 0

Не исключено, что нынешнее падение валюты носит кратковременный характер.

Сколько будет стоит биткоин в октябре и почему он падает

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Комаленков: до конца октября биткоин может остаться в диапазоне $78–85 тысяч

До конца октября биткоин может остаться в диапазоне 78-85 тысяч долларов. Об этом «Известиям» рассказал директор по стратегическим коммуникациям Bitbanker Кирилл Комаленков.

За последнее время биткоин уже потерял порядка 2%. На это повлияло два фактора: снижение интереса инвесторов к рискованным активам и распродажи в технологическом секторе. Как отметил Комаленкова, последняя неделя октября будет выглядеть намного слабее, чем в предыдущие месяцы, так как биткоин может опуститься ниже 80 тысяч долларов.

При этом не исключено, что нынешняя тенденция будет носить кратковременный характер. Если фонды вновь начнут стабильно привлекать новые доходы, то ситуация на рынке вскоре нормализуется. Показателем уровня восстановления станет цифра выше 82 тысяч долларов за биткоин. Уверенное дневное закрепление составит 87 тысяч долларов.

По словам эксперта, также негативно на криптовалюте может сказаться рост цен на нефть и доходность американских государственных облигаций.

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