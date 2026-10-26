Снова в тюрьму? Бывшая заключенная обокрала собственную сестру

Бывшая заключенная обокрала собственную сестру

Бывшая заключенная обокрала собственную сестру. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

По его данным, 39-летняя Екатерина приехала в населенный пункт, где проживала ее 37-летняя родственница Анна, чтобы отметиться у участкового. Младшая сестра позволила старшей остаться у себя дома на ночь.

Проснувшись утром, хозяйка недосчиталась собственного имущества. По предварительным данным, Екатерина ее обокрала, вынеся из жилплощади родственницы вещи и деньги. Сумма ущерба составила 150 тысяч рублей.

По факту случившегося проводится проверка.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Кемерове мужчина украл 39 женских трусов из магазина нижнего белья. Подозреваемым оказался 38-летний ранее судимый за наркопреступления местный житель.

Пропажу обнаружили сотрудники торговой точки во время инвентаризации. Они недосчитались товара более чем на десять тысяч рублей. Директор магазина обратилась в полицию и предоставила записи видеонаблюдения. На кадрах видно момент кражи и лицо преступника.

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