«Основной мотив»: экономист объяснил, почему зарубежные компании вернутся в РФ

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Алина Крылова
Алина Крылова 10 0

Аналитик Беляев: зарубежные компании вернутся в РФ из-за перспективности рынка

«Основной мотив»: экономист объяснил, почему зарубежные компании вернутся в РФ

Фото: www.globallookpress.com / Viktor Pogontsev

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У предприятий-партнеров имеется, как минимум, две причины, чтобы возобновить сотрудничество с российским рынком.

Иностранные компании, закрывшие бизнес в России, имеют предпосылки для возобновления сотрудничества. Таким мнением с URA.RU поделился финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев.

С момента начала спецоперации немалая часть зарубежных компаний-поставщиков приостановила торговые отношения с Россией. Если некоторые приняли решение перепродать бизнес, то другие ждут «шанса для маневра», и на то есть, как минимум, две веские причины, подчеркнул Беляев.

«Понятно, что основной мотив возврата этих компаний заключается в том, что они могут влиться, интегрироваться и работать на определенном емком рынке, который имеет перспективы развития. Они Россию рассматривают как перспективный рынок, и как члена организации БРИКС, которая имеет перспективы развития», — прояснил он.

Временный отток торговых компаний из России усугубил конкуренцию на мировом рынке, из-за чего развиваться некоторым «крупнякам» стало трудно. «Перенасыщение» рынка товарами потребления неизбежно подталкивает крупные холдинги рассматривать рынок России как место для сбыта. К тому же, у многих предприятий уже есть соответствующие инструменты.

«Для возвращения в Россию у иностранных компаний есть инструменты, потому что нужны капитал и технологии. Европа им некомфортна, потому что она почти достигла пределов своего экономического насыщения. Мы видим, что там перспектив дальнейшего развития уже не так много. Отсюда вытекают проблемы и наслаиваются экономические проблемы, выросшие из политических», — подвел черту он.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Россию вернется Decathlon

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