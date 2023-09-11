Названы сроки открытия магазинов Decathlon в России

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Алина Крылова
Алина Крылова 25 0

Минпромторг: Decathlon откроются в России до конца 2023 года

Названы сроки открытия магазинов Decathlon в России

Фото: www.globallookpress.com / Roland Weihrauch

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В январе владельцы торговой сети из Франции запустили процесс передачи российских активов.

Спортивные магазины Decathlon возобновят свою работу в России. Процедура передачи прав новому владельцу официально завершена. Об этом в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

Вскоре после начала спецоперации на Украине французский поставщик спортивных товаров приостановил продажи в России. Зимой 2023 года было объявлено о продаже имеющихся активов. Тогда же сообщалось, что торговые площади сменят название, но пока новые версии озвучены не были.

Теперь же стало известно, что Decathlon возвращается на отечественный рынок. Посетить магазины россияне смогут уже в конце года.

«До конца этого года магазины Decathlon будут открываться», — заявил Евтухов, попутно подчеркнув, что организация внесла соответствующие взносы в бюджет, чтобы иметь возможность вести деятельность.

Примечательно, что печальная участь постигла другой модный бренд. Немецкая компания Adidas покупателей в России пока так и не нашла.

Ранее 5-tv.ru писал, как «зеленые» бренды начали исчезать с прилавков магазинов.

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