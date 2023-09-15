19FortyFive: F-16 станут легкой мишенью для России, считают на Западе
Фото: Reuters / PIROSCHKA VAN DE WOUW
Уже очевидно — поставки оружия и техники от западных союзников никак не помогу боевикам.
Поставки западного оружия и техники не меняют ситуацию на Украине для боевиков. А передаваемые истребители F-16 рискую стать легкой мишенью для российской армии, считает обозреватель Майя Карлин издания 19FortyFive.
«Пожалуй, наиболее заметная критика (в отношении F-16. — Прим. ред.) исходит от военных экспертов, которые опасаются, что эти самолеты могут стать легкой добычей для передового ракетного арсенала России», — уточнила она.
Карлин обратила внимание и на то, что боевые самолеты устарели — западные страны хотели их утилизировать, но все же решили направить киевскому режиму.
Россия неоднократно предупреждала, что поставка вооружения украинским националистам не изменит ход СВО, а лишь затянет конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, содержащие поставки для ВСУ, превратятся для РФ в законные цели.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинские пилоты приехали на территорию Швеции, где их обучают работе системы истребителей JAS Gripen.
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