«Легкая добыча»: истребителям F-16 предрекли скорое уничтожение на Украине

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 10 0

19FortyFive: F-16 станут легкой мишенью для России, считают на Западе

«Легкая добыча»: истребителям F-16 предрекли скорое уничтожение на Украине

Фото: Reuters / PIROSCHKA VAN DE WOUW

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Тема:
Спецоперация

Уже очевидно — поставки оружия и техники от западных союзников никак не помогу боевикам.

Поставки западного оружия и техники не меняют ситуацию на Украине для боевиков. А передаваемые истребители F-16 рискую стать легкой мишенью для российской армии, считает обозреватель Майя Карлин издания 19FortyFive.

«Пожалуй, наиболее заметная критика (в отношении F-16. — Прим. ред.) исходит от военных экспертов, которые опасаются, что эти самолеты могут стать легкой добычей для передового ракетного арсенала России», — уточнила она.

Карлин обратила внимание и на то, что боевые самолеты устарели — западные страны хотели их утилизировать, но все же решили направить киевскому режиму.

Россия неоднократно предупреждала, что поставка вооружения украинским националистам не изменит ход СВО, а лишь затянет конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, содержащие поставки для ВСУ, превратятся для РФ в законные цели.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинские пилоты приехали на территорию Швеции, где их обучают работе системы истребителей JAS Gripen.

Тема:
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