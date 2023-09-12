В Германии рассказали о сроках поставки Taurus Киеву

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 10 0

Reuters: ФРГ не намерена поставлять ракеты Taurus ВСУ автоматически вслед за США

В Германии рассказали о сроках поставки Taurus Киеву

Фото: AP / Uncredited

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Тема:
Спецоперация

Когда немцы будут готовы поделиться своим оружием с режимом Зеленского?

Берлин необязательно будет отправлять Украине свои крылатые ракеты Taurus, даже если Соединенные Штаты Америки (США) поставят стране ATACMS. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на министра обороны Германии Бориса Писториуса.

«В этой войне нет никакого автоматизма», — заявил Писториус.

Он добавил, что Германия пока не в состоянии решить, предоставлять Украине оружие или нет. Сейчас Киев продолжает настаивать на том, чтобы Берлин отправил ракеты, которые имеют дальность поражения более 500 километров и могут запускаться с самолета. Однако Олаф Шольц неоднократно давал понять, что страна примет решение только после консультаций с Вашингтоном.

СМИ отмечают, что Великобритания и Франция предоставили Украине крылатые ракеты Storm Shadow и Scalp, аналогичные Taurus. Однако США пока воздерживаются от отправки своих ATACMS в Украину, несмотря на просьбы Киева.

В США оценили угрозу ракет ATACMS для России

Ранее 5-tv.ru сообщал, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ультимативной форме потребовал ракеты у Берлина. Он заявил, что нет смысла затягивать с поставками, так как они рано или поздно все равно начнутся.

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