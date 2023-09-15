В Москве репетитор свела счеты с жизнью после обвинений в проституции

В Москве 29-летняя репетитор свела счеты с жизнью после травли в социальных сетях. По информации Telegram-канала Mash, девушка столкнулась с обвинениями в проституции.

Жительница столицы была репетитором по иностранным языкам и зарабатывала себе на жизнь исключительно занятиями с детьми. Однако под ее фотографиями в социальных сетях начали оставлять ссылки сайтов эскорт-услуг, на которых утверждалось, что девушка якобы является их работницей.

Слухи быстро дошли до родителей учеников, которые, в свою очередь, отказались от услуг репетитора. Так девушка осталась без работы и быстро впала в депрессию, подпитываемую травлей в интернете.

Спустя время ее нашли мертвой в собственной квартире. Следов насильственной смерти сотрудники полиции не увидели, поэтому пришли к выводу, что девушка свела счеты с жизнью самостоятельно.

Ранее 5-tv.ru публиковал подробности зверского убийства девушки-репетитора в Москве.