Набиуллина заявила о планах ЦБ держать ключевую ставку на высоком уровне

Набиуллина предупредила о продолжительном периоде жесткой кредитной политики
Фото: www.globallookpress.com / Photoagency Interpress
Показатель достиг 13%. Решение об увеличении было принято советом Центробанка.
Центробанк будет держать ключевую ставку на высоком уровне достаточно долго. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина после решения о поднятии ставки до 13% годовых.
По ее словам, сегодня сценарий возвращения к мягкой кредитной политике не актуален.
«В текущих условиях для возврата к цели потребуется продолжительный период жесткой денежно-кредитной политики», — сказала Набиуллина.
В пятницу, 15 сентября, Центробанк поднял ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 13% годовых. Как отметили в Банке, инфляционное давление на экономику осталось высоким.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по словам президента РФ Владимира Путина, страны Запада своими же руками разрушили систему торговых и финансовых связей, которую ранее построили.
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