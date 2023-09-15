Набиуллина заявила о планах ЦБ держать ключевую ставку на высоком уровне

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 35 0

Набиуллина предупредила о продолжительном периоде жесткой кредитной политики

Набиуллина заявила о планах ЦБ держать ключевую ставку на высоком уровне

Фото: www.globallookpress.com / Photoagency Interpress

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Показатель достиг 13%. Решение об увеличении было принято советом Центробанка.

Центробанк будет держать ключевую ставку на высоком уровне достаточно долго. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина после решения о поднятии ставки до 13% годовых.

По ее словам, сегодня сценарий возвращения к мягкой кредитной политике не актуален.

«В текущих условиях для возврата к цели потребуется продолжительный период жесткой денежно-кредитной политики», — сказала Набиуллина.

В пятницу, 15 сентября, Центробанк поднял ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 13% годовых. Как отметили в Банке, инфляционное давление на экономику осталось высоким.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по словам президента РФ Владимира Путина, страны Запада своими же руками разрушили систему торговых и финансовых связей, которую ранее построили.

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