Набиуллина заявила о планах ЦБ держать ключевую ставку на высоком уровне

Показатель достиг 13%. Решение об увеличении было принято советом Центробанка.

Центробанк будет держать ключевую ставку на высоком уровне достаточно долго. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина после решения о поднятии ставки до 13% годовых.

По ее словам, сегодня сценарий возвращения к мягкой кредитной политике не актуален.

«В текущих условиях для возврата к цели потребуется продолжительный период жесткой денежно-кредитной политики», — сказала Набиуллина.

В пятницу, 15 сентября, Центробанк поднял ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 13% годовых. Как отметили в Банке, инфляционное давление на экономику осталось высоким.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по словам президента РФ Владимира Путина, страны Запада своими же руками разрушили систему торговых и финансовых связей, которую ранее построили.