Космический корабль «Союз МС-24» успешно пристыковался к МКС

|
Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 12 0

Ракета-носитель «Союз-2.1а» вывела на орбиту корабль «Союз МС-24»

Космический корабль «Союз МС-24» успешно пристыковался к МКС

Фото: Бережная Наталья / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Сегодня днем ракета стартовала с космодрома Байконур.

Космический корабль «Союз МС-24» успешно пристыковался к Международной космической станции (МКС), сегодня днем ракета стартовала с космодрома Байконур. На борту судна двое россиян — космонавты Николай Чуб и Олег Кононенко, а также их коллега американка — Лорал О’Хара.

Цель миссии в том, чтобы доставить на станцию специальные грузы, масса которых составляет около 120 килограммов. Среди них есть и специальная аппаратура для ведения видеосъемки, различные расходные материалы и накопители информации.

Ранее 5-tv.ru показал видео, как стартовавшая с Байконура ракета вывела «Союз МС-24» на околоземную орбиту.

+18° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
96.63
0.47 103.04
-0.19
Оборотни среди нас: какие знаки зодиака Луна меняет до неузнаваемости

Последние новости

23:48
Байден встретится с Зеленским на следующей неделе
23:32
Космический корабль «Союз МС-24» успешно пристыковался к МКС
23:16
«Забываю обо всем» — Любовь Руденко раскрыла подробности своей личной жизни
23:00
Не бойтесь ничего: прогноз Таро на неделю с 18 по 24 сентября
22:44
СКА потерпел четвертое поражение подряд
22:28
В США разрешили Украине выбирать цели для ударов

Сейчас читают

Спасение близко? Когда появится настоящее лекарство от «царской болезни»
Минобороны: ВСУ нанесли удар по Севастополю 10 ракетами
«Это не Элтон Джон поет?» — Александр Киреев о «Фабрике звезд» и возвращении на сцену
Уральская женщина не сдается: почему Юте было сложно в профессии радиоведущей

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России