У звезды «Дома-2» Либерж Кладону обнаружили опухоль в легких

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 16 0

Экс-участница реалити-шоу попала в реанимацию из-за проблем с дыханием, после чего услышала пугающий диагноз.

У звезды «Дома-2» Либерж Кладону обнаружили опухоль в легких

Фото: ВКонтакте / Либерж Кпадону /id22355616

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Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Либерж Кладону рассказала о проблемах со здоровьем. у 35-летней звезды обнаружено новообразование в легких. В личном блоге она опубликовала видео, в котором дрожащим голосом и со слезами на глазах поделилась своими страхами. Диагноз оказался полной неожиданностью.

Незадолго до этого Либерж попала в реанимацию. Появились сложности с дыханием, ситуация с только ухудшалась, и Кладону решила обратиться за медицинской помощью. В конце концов она начала задыхаться и даже терять сознание, после чего была госпитализирована. Врачи провели обследование и выявили опухоль.

«Делайте как можно чаще флюорографию. Не люблю ныть и плакать. В общем, у меня в правом легком обнаружили новообразование, распад… Наверху. Сейчас сдавала анализы. Что могу сказать… Ничего хорошего. Оказалось, что с правым легким беда полнейшая», — призналась звезда «Дома-2» фолловерам.

Своим поклонникам наученная горьким опытом Кладону посоветовала не запускать здоровье. Она призвала фанатов избавляться от вредных привычек, в частности курения, регулярно проходить флюорографическое исследование и внимательнее относиться к сигналам тела.

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