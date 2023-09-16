У звезды «Дома-2» Либерж Кладону обнаружили опухоль в легких

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Либерж Кладону рассказала о проблемах со здоровьем. у 35-летней звезды обнаружено новообразование в легких. В личном блоге она опубликовала видео, в котором дрожащим голосом и со слезами на глазах поделилась своими страхами. Диагноз оказался полной неожиданностью.

Незадолго до этого Либерж попала в реанимацию. Появились сложности с дыханием, ситуация с только ухудшалась, и Кладону решила обратиться за медицинской помощью. В конце концов она начала задыхаться и даже терять сознание, после чего была госпитализирована. Врачи провели обследование и выявили опухоль.

«Делайте как можно чаще флюорографию. Не люблю ныть и плакать. В общем, у меня в правом легком обнаружили новообразование, распад… Наверху. Сейчас сдавала анализы. Что могу сказать… Ничего хорошего. Оказалось, что с правым легким беда полнейшая», — призналась звезда «Дома-2» фолловерам.

Своим поклонникам наученная горьким опытом Кладону посоветовала не запускать здоровье. Она призвала фанатов избавляться от вредных привычек, в частности курения, регулярно проходить флюорографическое исследование и внимательнее относиться к сигналам тела.

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